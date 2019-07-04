Что помогает клиентам Запсибкомбанка быть счастливыми?

Запсибкомбанк

Сотрудники ДО № 69 "Ново-Уренгойский" провели опрос среди клиентов о том, что помогает им быть довольными своей жизнью. В процессе исследования было опрошено более 800 человек.

По итогам был сформирован топ-5 ответов:

семья и друзья;

стабильная работа;

кредитные продукты ПАО "Запсибкомбанк", которые помогли в осуществлении мечты;

возможность управления своими финансами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с помощью новых мобильных решений;

доброжелательность окружающих людей.

Ориентированность на интересы клиента является основой доверия к банку. Запсибкомбанк способствуем успеху клиентов, а также создает условия дальнейшего развития. Результаты опроса подтверждают верно, выбранные ориентиры, регулярно осуществляемые в работе.

"Мы рады, что никакая погода не может испортить настроение жителям нашего города. Настоящее счастье приходит тогда, когда мы удовлетворены тем, что у нас есть. Замечательно, что и продукты Запсибкомбанка, в том числе, помогают нашим клиентам быть счастливыми", – отмечает директор ДО № 69 "Ново-Уренгойский" Жанна Владимировна Маевская.