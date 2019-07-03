Запсибкомбанк поздравил ялуторовчан с юбилеем города

Запсибкомбанк

29 июня Ялуторовск отпраздновал 360 лет со дня основания. В связи с юбилеем директор ДО № 19 "Ялуторовский" Олег Григорук от лица банка поздравил главу города Вячеслава Смелика, вручил памятный сувенир и пожелал успехов и процветания Ялуторовску и всем его жителям.

Администрация города – давний и надежный партнер ПАО "Запсибкомбанк". ДО № 19 принимает активное участие в городских мероприятиях, что способствует укреплению деловых и партнерских отношений, а также формирует положительный социально-гражданский имидж Запсибкомбанка.

"За 360 лет своей истории Ялуторовск прошел путь от сибирского острога до современного города. Стал одним из туристических и промышленных центров Тюменской области, в котором жили и живут талантливые, активные, любящие свой город люди", – отметил директор ДО № 19 "Ялуторовский" Олег Григорук.