В Запсибкомбанке снижены ставки по кредитам для корпоративных клиентов

12:40 05 июня 2019
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Запсибкомбанк

Процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам для корпоративных клиентов на пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, недвижимость и другие цели снижены в среднем на 1% годовых.

Линейка кредитных программ для бизнеса отвечает потребностям организаций – клиенты банка могут выбрать подходящий продукт из широкого спектра предложений:

на пополнение оборотных средств (от 9,76% годовых);

на приобретение основных средств (от 9,76% годовых);

на приобретение недвижимости (бизнес-ипотека от 10,5% годовых);

на приобретение транспорта (автокредит для бизнеса от 11% годовых);

на приобретение оборудования (13,5% годовых);

для обеспечения участия в конкурсе / исполнения контракта (от 9,87% годовых);

без залога (от 14% годовых).

Оформите заявку на звонок сотрудника и/или узнайте подробнее о программах кредитования на сайте!

"Запсибкомбанк на регулярной основе отслеживает динамику процентных ставок на рынке кредитования корпоративных клиентов и своевременно реагирует на изменения рыночной ситуации. Помимо ценовых факторов кредитные продукты Запсибкомбанка выгодно отличаются и неценовыми преимуществами: отсутствие комиссий за досрочное гашение, возможность согласования индивидуального графика погашения, специальные условия для клиентов на комплексном обслуживании", – отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Теги: Запсибкомбанк , кредиты
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