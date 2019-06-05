В Запсибкомбанке снижены ставки по кредитам для корпоративных клиентов

Процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам для корпоративных клиентов на пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, недвижимость и другие цели снижены в среднем на 1% годовых.
Линейка кредитных программ для бизнеса отвечает потребностям организаций – клиенты банка могут выбрать подходящий продукт из широкого спектра предложений:
на пополнение оборотных средств (от 9,76% годовых);
на приобретение основных средств (от 9,76% годовых);
на приобретение недвижимости (бизнес-ипотека от 10,5% годовых);
на приобретение транспорта (автокредит для бизнеса от 11% годовых);
на приобретение оборудования (13,5% годовых);
для обеспечения участия в конкурсе / исполнения контракта (от 9,87% годовых);
без залога (от 14% годовых).
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"Запсибкомбанк на регулярной основе отслеживает динамику процентных ставок на рынке кредитования корпоративных клиентов и своевременно реагирует на изменения рыночной ситуации. Помимо ценовых факторов кредитные продукты Запсибкомбанка выгодно отличаются и неценовыми преимуществами: отсутствие комиссий за досрочное гашение, возможность согласования индивидуального графика погашения, специальные условия для клиентов на комплексном обслуживании", – отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.
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