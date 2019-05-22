Запсибкомбанк выступил партнером чемпионата по конному спорту

Запсибкомбанк

В минувшую субботу, 18 мая, на базе КСК "Олимпия" прошел Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту. Запсибкомбанк традиционно поддерживает мероприятия спортивного и делового характера, а также занимает социально активную позицию. На чемпионате присутствовали президент ПАО "Запсибкомбанк" А. Б. Сурин и директор Дирекции корпоративного бизнеса О. В. Седых.

Солнечная и ясная погода благоволила проведению конноспортивных соревнований, наездники продемонстрировали прекрасную езду и блестящее преодоление препятствий.

На чемпионате сотрудники Запсибкомбанка консультировали всех желающих по вопросам вкладов, кредитования, карт и т. д. На открытой местности была установлена выставочная композиция банка.

"Очень радует, что создаются новые форматы спортивных мероприятий, и Запсибкомбанк, который неизменно открыт новшествам, с радостью участвует и выступает партнером состязаний. Гости чемпионата с пользой провели время, атмосфера была потрясающая!" – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.