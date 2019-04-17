"Автодилер" в облачной телефонии "Дом.ru Бизнес"

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" реализовал новую возможность для корпоративных клиентов облачной телефонии, добавив интеграцию с CRM для автосалонов, автодилеров и других компании из автобизнеса.

Систему управления дилерской сетью и взаимоотношениями с клиентами "Автодилер" используют более 600 дилерских центров. Необходимые модули управления и контроля обеспечивают проактивное взаимодействие с клиентами, рост дохода с клиентской базы, оптимизируют стоимость контакта и возврата.

Автоматизация основных процессов продаж значительно повышает продуктивность сотрудников компании. Специальные модули позволяют в реальном времени управлять ключевыми бизнес-процессами на протяжении всего цикла взаимодействия с клиентом, оценивать динамику продаж, оперативно отслеживать основные параметры сбыта автосалона или дилерской сети (отработка лидов импортера, работа с жалобами и управление качеством, сервисное обслуживание, продажа запчастей и аксессуаров, онлайн-отчетность, учет тест-драйвов, работа со складом, бронирование авто, параллельная работа кредитного и трейд-ин департаментов, маркетинговые акции, выявление наиболее популярных моделей автомобилей и др).

Интеграция CRM c облачной телефонией "Дом.ru Бизнес" поможет контролировать телефонные продажи, повышая эффективность работы специалистов, взаимодействующих с клиентами по телефону. Входящие звонки попадают в CRM, которая, распознав знакомый номер, автоматически выводит карточку клиента, позволяя менеджеру моментально подготовиться к разговору или совершить звонок в один клик непосредственно из CRM.

Все звонки и история взаимоотношений фиксируются в карточке клиента. Каждый успешный звонок можно прослушать, скачать все файлы записи вызовов, отфильтровать звонки (за любой период, по клиентам, сотрудникам, типам), распечатать детализацию звонков или выгрузить историю в Excel для построения индивидуальных отчетов.

Интеграция осуществляется бесплатно и доступна в Личном кабинете клиента "Дом.ru Бизнес" при подключении опции "Интеграция c CRM-системами".