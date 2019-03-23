"Тюменский бройлер" строит новые птичники

В Тюменском районе активно продолжается реализация самого крупного инвестиционного проекта по строительству новых птичников птицефабрики "Продо Тюменский бройлер", сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, с появлением новых птичников заселение корпусов новой птицей будет происходить семь раз в год. В мировом птицеводстве это считается хорошим показателем эффективности предприятия.

"На данный момент возведён каркас одного из птичников, - говорит директор птицефабрики Оксана Величко. - По основным показателям один корпус нового типа приравнивается к трём старого типа. В конце этой осени уже планируем посадку суточных цыплят", - рассказала она.

После введения в эксплуатацию всех корпусов на "Тюменском бройлере" рассчитывают увеличить объём производства на 20 процентов.