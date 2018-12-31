Рынок подержанных автомобилей в Тюменской области вырос незначительно

В Тюменской области за период с января по октябрь 2018 года было продано 51,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. За аналогичный период прошлого года – 51,1 тыс. машин. Рост рынка поддержанных автомобилей в регионе составил 0,3%.

По данным аналитического агентства "Автостат", общий объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России за 10 месяцев 2018 года составил порядка 4,5 млн единиц, что на 2,7% превосходит результат годичной давности. Лидерами среди регионов страны традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит 11,2% от всех перепроданных автомобилей в стране. Краснодарский край находится на третьей позиции с долей рынка около 5%. За 10 месяцев текущего года здесь было перепродано 219,2 тыс. автомобилей, рост продаж составил 1,5%, пишет ИА "Тюменская линия".