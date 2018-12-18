Запсибкомбанк в ТОП 30 рейтинга самых рентабельных банков России

Запсибкомбанк

Аналитики издания "Коммерсантъ" в рамках тематического приложения к газете составили рейтинг самых рентабельных банков России за 2018 год. Запсибкомбанк занял 27 позицию с показателем 10,54% (отношение прибыли за первые три квартала 2018 года к среднему объему капитала в 2018 году). Согласно экспертам, в рейтинге учитывались только результаты банков, вошедших в ТОП 100 по объему активов на 1 октября 2018 года, где Запсибкомбанк занимает 56 место с объёмом активов в 117,9 млрд рублей.

Аналитики также отметили финансовые результаты российского банковского сектора в целом: за первые три квартала 2018 года, по данным Банка России, прибыль составила 1,068 трлн рублей, что в 1,6 раза больше, чем за первые три квартала 2017 года.

Запсибкомбанк сохраняет свои уверенные позиции и остаётся верен стратегии "20+": так, в 2017 году был зафиксирован рекордный размер чистой прибыли — 1624 млн рублей. Попадание в рейтинг самых рентабельных банков 2018 года подтверждает надёжность и устойчивость Запсибкомбанка на финансовом рынке страны.

"В ноябре и декабре 2018 года успехи Запсибкомбанка были неоднократно отмечены независимыми аналитиками и рейтинговыми агентствами. Мы прочно закрепились в ТОП 50 российских банков по прибыли и на данный момент можем сказать, что уходящий год для банка был успешным: мы сохранили темпы прироста финансовых показателей. Выводы аналитиков "Коммерсанта" стали дополнительным подтверждением верных стратегических и тактических решений последних трёх лет", — отметил вице-президент Запсибкомбанка Руслан Зиннуров.