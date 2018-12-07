В "СибНАЦ" полностью погашены многомиллионные долги по зарплате

В Тюмени в НАО "СибНАЦ" руководство рассчиталось с сотрудниками организации по оставшимся долгам по зарплате. На днях им было выплачено порядка 20 млн рублей.

Напомним, обращения по поводу невыплаты зарплат от работников компании "СибНАЦ" начали поступать в прокуратуру в июле 2018 года. Им не была выплачена заработная плата за вторую половину апреля, май и июнь 2018 года. Общая задолженность составила более 49 млн рублей.

Прокуратура направила в суд заявления о взыскании зарплаты, в адрес и.о гендиректора было внесено представление об устранении нарушений закона и объявлено предостережение. Организацию по результатам рассмотрения административного дела оштрафовали на 50 тыс. рублей.

В августе по материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты). Задолженность по заработной плате частично погашалась и появлялась вновь. Так, в сентябре 2018 года в счет погашения долгов по зарплате было выплачено более 15,5 млн рублей. В ноябре 2018 года сотрудникам было перечислено еще свыше 49 млн рублей.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, на днях в организации была выплачена заработная плата за вторую половину сентября, октябрь и первую половину ноября 2018 года, а также денежная компенсация за задержку зарплаты — в общей сумме более 20 млн рублей. Сейчас долгов по оплате труда в организации нет.