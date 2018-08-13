В сердце Запсибкомбанка прошла первая обучающая встреча для корпоративных клиентов

Запсибкомбанк

Первая обучающая встреча для корпоративных клиентов прошла в головном офисе Запсибкомбанка в Тюмени. На встрече присутствовали как действующие клиенты Запсибкомбанка, так и потенциальные клиенты, выбирающие финансового партнера для своего бизнеса.

На мероприятии были затронуты самые актуальные и насущные вопросы, с которыми регулярно сталкивается бизнес:

проведена демонстрация основных операций в системе дистанционного банковского обслуживания "ЗапСиб iNet";

были даны советы для бизнеса в части проведения платежей, отчетности, обновления сведений;

затронуты вопросы по кредитованию и размещению свободных денежных средств в депозиты.

Встреча позволила представителям бизнес-сообщества обсудить свои вопросы и предложения напрямую с топ-менеджментом банка в лице вице-президента Натальи Рыковой и директора дирекции корпоративного бизнеса Оксаны Седых.

Обучение прошло в гостеприимной атмосфере конференц-зала банка, клиенты получили полезные советы для бизнеса и насладились утренним кофе со сладостями.

"Мы неслучайно решили пригласить клиентов именно в сердце головного офиса Запсибкомбанка, ведь именно там мы смогли показать клиентам все аспекты работы с банком, которые и олицетворяют эффективное сотрудничество. Цели, которые мы ставили перед собой, – это знакомство с клиентами, информирование об актуальных вопросах взаимодействия с банком, а также получение обратной связи от клиентов по совместной работе. С уверенностью могу сказать, что этих целей мы достигли и уже в ходе встречи получили благодарные отзывы от клиентов. Такие встречи мы планируем проводить на регулярной основе", – прокомментировала вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Наталья Рыкова.