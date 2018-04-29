В Тюменской области выросли расходы на пенсионное обеспечение

По итогам 2017 года расходы на пенсионное и социальное обеспечение в Тюменской области составили 73,4 миллиарда рублей, что на 5,4 милларда больше, чем в предыдущем году, сообщила управляющий Отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

На 1 января 2018 года в отделении Пенсионного фонда России по Тюменской области состояло 393 тыс. 960 пенсионеров. В 2017 году назначено 24 тыс. 730 пенсий, из них 22 тыс. 2 страховых, 72 — накопительных, 2 тыс. 656 — государственных.

Индексация пенсий в 2017 году осуществлялась в установленные сроки. С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,4%, с 1 апреля — на 0,38%. Средний размер страховой пенсии по старости к 1 января 2018 году составил 14 тыс. 385 рублей.

С 1 апреля увеличены на 1,5% размеры социальных пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению, социальные выплаты, размеры которых повышаются при увеличении соответствующих размеров социальных пенсий. Средний размер социальной пенсии к 1 января 2018 года составил 9 тыс. 31 рубль, пишет "Вслух.ру".