Фестиваль "ЖАРА" пройдет в центре Тюмени

19 и 20 мая тюменцев ожидает большой городской семейный праздник.

Праздник, который впервые покорил тюменцев весной 2017 года, переезжает из Гилевской рощи в центр города. В этот раз фестиваль "ЖАРА" для жителей и гостей областной столицы состоится 19 и 20 мая на обновленной площади 400-летия Тюмени.

Уникальный сухой фонтан и вместительная подземная парковка сделают новую площадку идеальным местом для отдыха горожан. Именно поэтому на два майских выходных дня здесь разместятся восемь тематических площадок в рамках одного из самых масштабных событий весны – второго городского фестиваля "ЖАРА".

Участники смогут не только хорошо провести время, но ознакомиться с представителями микробизнеса региона, которые представят свои товары и услуги в рамках тематических площадок и составят основу программы.

Кроме традиционной концертной программы, детских, спортивных и образовательных мероприятий, посетителей ожидает площадка, посвященная туризму, а также ярмарка недвижимости, организатором которой выступит генеральный партнер мероприятия - федеральная риэлторская компания "Этажи".

В 2017 году фестиваль собрал более 20 тысяч гостей, в 2018 же организаторы планируют масштабировать событие, увеличив программу до 2 дней, что позволит насладиться активным отдыхом не менее чем 50 тысячам участников.

Инициатором и организатором мероприятия традиционно выступит тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке администрации города Тюмени.

Подробнее о площадке можно узнать в официальной группе или по тел. +7(912) 382 93 14.