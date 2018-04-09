Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи пройдёт при участии Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Неделя финансовой грамотности – одно из ключевых событий Проекта Минфина России и Всемирного Банка "Содействие повышению уровню финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Четвертая Неделя финансовой грамотности стартует в понедельник 9 апреля 2018 года и продлится до 22 числа.

ПАО "Запсибкомбанк" второй год подряд входит в число партнёров. В этом году Банк планирует провести более 50 мероприятий для детей разных возрастов в 8 регионах страны. В рамках недели финансовой грамотности и уникальной банковской программы под названием "Мини-Мани" дети смогут в интересной и доступной форме узнать о таких важных понятиях как "деньги", "экономия и сбережения", "затраты и бюджет", "банк и банковские продукты". А на сайте банка можно скачать интересные задания.

"Мы рады снова участвовать во Всероссийской неделе финансовой грамотности. С помощью нашей программы "Мини-мани" дети могут грамотно использовать личные деньги, самостоятельно изучать основы финансовой системы, а студенты уверенней чувствовать себя в современном мире – сохранять и приумножать заработанные средства", - комментирует начальник управления по связям с общественностью и рекламе Ирина Романенко.

Ознакомиться с графиком мероприятий в регионах можно на сайте: //вашифинансы.рф/week2018/