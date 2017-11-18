Тюменские бизнесмены могут найти чешских партнеров на форуме

Представители тюменского бизнеса могут принять участие во втором российско-чешском экономическом форуме, который состоится 22 ноября в Центре международной торговли в Москве. В настоящее время проходит регистрация.

Как рассказали в Торгово-промышленной палате РФ, выступающей одним из организатором форума, основными участниками мероприятия станут представители бизнеса двух стран.

В состав чешской делегации вошли топ-менеджеры около 80 компаний, представляющих такие отрасли как: многоотраслевое машиностроение, технологии и оборудование для АПК, энергетика, транспорт, туризм, фармацевтика, строительство и другие, пишет "Вслyх.ру".

Программа форума включает пленарное заседание, по окончании которого состоятся встречи российских и чешских предпринимателей в формате В2В. Главным спикером выступит президент Чехии Милош Земан, откроет мероприятие председатель совета директоров ЦМТ, президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке https://wtcmoscow.timepad.ru/event/610006/