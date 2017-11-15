Пятилетка на пути к Smart City: Ростелеком и ТИУ объединились ради умного проекта

Тюменский индустриальный университет и ПАО "Ростелеком" 14 ноября заключили соглашение о сотрудничестве до 2022 года в области развития технологии "Умных городов".

Партнёрское научное, образовательное и учебное взаимодействие между ТИУ и "Ростелекомом" длится не первый год. Подписав соглашение о сотрудничестве, и.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова и директор филиала ПАО "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Игорь Волков от лица своих организаций договорились об объединении усилий по развитию проекта "Умный город" (Smart City). Стороны договорились об обмене опытом и информацией, реализации совместных проектов, выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

"Проект "Умный город" является одним из ключевых направлений программы "Цифровой экономики". Что значит "умный"? Значит эффективно управляемый! Для реализации проекта нужны самые современные технологии, — сказал на церемонии подписания Игорь Волков. — Уникальный опыт нашей компании по реализации масштабных государственных проектов и крупнейшая телекоммуникационная инфраструктура помогут созданию в Тюменской области единой системы управления регионом, основанной на инновационных технологиях и максимальной информатизации процессов".

Компания "Ростелеком", по словам директора филиала, имеет большой опыт работы на федеральном уровне в реализации таких проектов, как 112, "Безопасный город".

"Нам бы очень хотелось, чтобы студенты ТИУ вместе с нами участвовали в процессе создания "Умного города", "Умного дома", — подчеркнул Игорь Волков.

"Сотрудничество с национальными компаниями имеет для вуза особую значимость, — ответила Вероника Ефремова. — Тем более, в связи с разработками в области цифровых технологий. Ведь мы говорим при этом о создании комфортной и безопасной среды для города, государства, всего человечества. Надеемся, что компания "Ростелеком" совместно со специалистами и студентами опорного вуза подойдут вплотную к этому вопросу, сделают Тюмень лучшим городом Земли, с точки зрения цифровых технологий тоже".

Как отметил руководитель проекта Smart City, завкафедрой автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин, профессор ТИУ Олег Данилов, "Ростелеком" становится ведущим российским IT-вендором, без участия которого невозможна реализация проектов Smart City, Интернета вещей, аналитики Big Data.

"Надеемся, что сможем стать одним из ваших самых надёжных и результативных партнёров в решении тех задач, которые ставит перед нами программа "Цифровая экономика России", наш регион", — сказал он.

Напомним, Тюменский индустриальный университет выступил с инициативой разработки Smart City-Тюмень в 2016 году. Проект "Создание инновационного кластера в сфере компетенций Smart-City, IoT/IIoT и BigData" (Smart City) включен в Программу стратегического развития опорного университета до 2020 года. В число его разработчиков входит 16 учебных кафедр опорного вуза (ведущая – АТСиДМ), а также Колледж информатики и связи. В настоящее время в ТИУ ведётся разработка концепции Smart City, дорожной карты проекта. Университет планирует представить их городу в 2018 году.

В декабре 2016 года Институт развития интернета (ИРИ), ПАО "Ростелеком" и Национальная ассоциация промышленного интернета презентовали методику и критерии оценки, которые лягут в основу формирования будущего "Рейтинга умных городов России". Тюмень вошла в первый рейтинг умных городов среди 18 крупнейших мегаполисов России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и др.), на которых планируется изучить опыт в части реализации проектов "Умный город".