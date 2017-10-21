Размещение дебютного выпуска облигаций государственного внутреннего займа ЯНАО для физических лиц завершено

По официальной информации департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, 18 октября 2017 года завершено размещение дебютного выпуска облигаций государственного внутреннего займа ЯНАО для физических лиц. Учитывая высокий спрос граждан на облигации, их размещение удалось завершить значительно ранее планируемого срока.

"Максимальный интерес к облигациям проявили жители, конечно, Ямало-Ненецкого автономного округа. 44% сделок по приобретению облигаций были совершены клиентами в офисах Запсибкомбанка в ЯНАО. Хочу отметить, что облигации округа были приобретены даже в Нижнем Новгороде, что говорит об интересе клиентов к инвестированию в традиционно родной для Запсибкомбанка регион", - отметил вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Шевелев.

Общий объем выпуска составил 1 000 000 штук по номинальной стоимости 1 000 рублей. ПАО "Запсибкомбанк" выступил агентом по размещению и продолжает выполнять агентские функции по выкупу, обслуживанию и погашению облигаций государственного внутреннего займа ЯНАО для физических лиц.