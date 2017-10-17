Банк "Открытие" запустил новый интернет-банк для корпоративных клиентов

Банк "Открытие" объявляет о первом релизе нового интернет-банка "Открытие – Бизнес Онлайн" для клиентов сегмента среднего и крупного бизнеса. В обновленной системе под одним логином и паролем можно увидеть всю финансовую информацию по группе компаний.

Новый интернет–банк "Открытие-Бизнес Онлайн" построен на базе современной технологической платформы и обладает интуитивно понятным интерфейсом. Он работает во всех браузерах, операционных системах семейства MS Windows 7 и выше.

Отличительной особенностью интернет-банка стала более простая работа с документами и платежами. На первом этапе клиентам банка доступны стандартные операции, такие как формирование рублевых платежей и отправка в банк, размещение средств на депозите "Классика", выписка по счету, а также просмотр сводных данных по всем компаниям группы.

Уже на следующих этапах развития нового интернет-банка станут доступны операции с документами валютного контроля, возможность оформить электронную банковскую гарантию, юридически значимый электронный документооборот. Клиенты банка могут воспользоваться старой и новой версиями интернет-банка "Открытие" одновременно до момента полной интеграции всех операций в новом интернет-банке.

"Мы постоянно оптимизируем наши продукты и сервисы, исходя, прежде всего, от потребности клиентов, используя лучшие технологические практики для обеспечения скорости, стабильности и безопасности при работе с цифровыми сервисами, — заявила Мария Субботина, управляющий директор по стратегии корпоративного бизнеса банка "Открытие". — Вместе с редизайном и архитектурой будет меняться взаимодействие интернет-банка с непосредственным пользователем, который управляет финансами бизнеса компании. За счет использования современных технологий новое решение будет анализировать и прогнозировать потребности в продуктах и сервисах по управлению денежными средствами компании, предлагая различные инструменты".