Запсибкомбанк вручил полмиллиона рублей победителю акции "Всегда вместе"

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк подвел итоги акции для вкладчиков "Всегда вместе". Обладателем главного приза, денежной суммы на полмиллиона рублей, стала Олеся Богословенко из города Белоярский. Торжественная церемония награждения победительницы состоялась 14 октября в центральном офисе Запсибкомбанка (ул. 8 Марта, 1, г. Тюмень).

Акция "Всегда вместе" от Запсибкомбанк стартовала в марте этого года на всех территориях присутствия банка. В рамках акции все клиенты, которые с 1 марта по 31 августа 2017 включительно открыли новый или продлили действующий вклад в Запсибкомбанке и выразили согласие на участие в акции, получали возможность выиграть денежный приз. Победитель определялся случайным образом из более чем 31 000 счетов.

Главный приз – сертификат на полмиллиона рублей вручил Олесе Владимировне директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

"Открывая вклад, я, конечно же, не надеялась на выигрыш, но сейчас я с уверенностью могу сказать, я – счастливчик. Хочу выразить огромную благодарность Запсибкомбанку за проведение таких акций", – поделилась радостью Олеся Богословенко.

"Акции с розыгрышем ценных призов проводятся Запсибкомбанком регулярно и помогают выстраивать доверительные отношения с клиентами. Участие в акции с возможностью получить ценный приз – всегда приятный бонус для клиента, а для нас – повод сказать спасибо нашим клиентам за то, что они доверяют нам свои накопления и выбирают Запсибкомбанк в качестве финансового партнера. Важно, что мы не только предлагаем востребованные и полезные банковские продукты, которые полезны нашим клиентам каждый день, но и помогаем исполнять мечты!", – рассказал Иван Бочарников.

Уже в октябре в Запсибкомбанке стартовала новая акция "Мечты на миллион", в которой наши вкладчики и заемщики имеют возможность не только открыть вклад, оформить кредит или рефинансировать кредит других банков на отличных условиях, но и шанс при помощи Запсибкомбанка реализовать свои мечты. Розыгрыш главного приза состоится весной 2018 года.

Подробнее о текущих и прошедших акциях банка можно узнать на официальном сайте в разделе "Акции и спецпредложения", по телефону 8-800-100-5005, а также в любом отделении банка.

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