Тюменских бизнеменов научат правильно оформлять документы для экспорта

Семинар "Документационное обеспечение экспортной деятельности" для представителей малого и среднего бизнес состоится в Тюменском технопарке 20 октября.

Участников мероприятия познакомят с существующими системами экспортной документации на национальном и международном уровнях, с видами разрешительной документации, порядком и сроками их применения.

Теоретическая часть образовательной программы будет подкреплена решением реальных бизнес-кейсов. После прохождения итогового тестирования участники семинара получат удостоверение слушателя образовательного проекта Российского экспортного центра, под эгидой которого пройдет мероприятие, пишет "Вслyх.рy".

Участие в семинаре бесплатное. Необходимо лишь до 18 октября включительно заполнить заявку на сайте www.exportedu.ru.