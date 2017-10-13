Изменения в тарифах по продукту "Смарт Счет"

Значения процентных ставок на остаток по Смарт Счету изменяются с 23 октября 2017 года. Об этом рассказали в пресс-службе банка "Открытие":
- на сумму остатка до 29 999,99 рублей процентная ставка составит 7% годовых
- на сумму от 30 000 рублей до 499999,99 рублей процентная ставка составит 5% годовых
- на сумму от 500 000 рублей процентная ставка составит 3% годовых
Порядок начисления процентов остается без изменений.
"Смарт Счет" автоматически открывается при оформлении Смарт Карты.
Ознакомиться с новыми тарифами можно будет с момента вступления их в силу в разделе "Тарифы" на сайте банка.
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