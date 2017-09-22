В Тюмени презентовали первый блокчейн-опцион в нефтегазовой сфере

Первый в мире инвестиционный блокчейн-опцион в нефтегазовой сфере ODMCoin был представлен на выставке Тюменского нефтегазового форума 20 сентября.

Цель тюменского нефтесервисного проекта ODMCoin – создание инновационного оборудования для переработки нефтешламов, позволяющего уйти от традиционного способа накопления, складирования нефтешлама на месторождениях и реализовать технологию переработки отходов бурения. В результате переработки будет получаться новый строительный материал.

Уникальна не только технология производства. Для привлечения инвестиций в проект руководители воспользуются блокчейн-платформой и выведут компанию на ICO. Таким образом, ODMCoin стала четвертой российской компанией, использующей блокчейн-технологии в реальном секторе экономики.

Блогчейн в производственной сфере редкое явление даже для мировой практики, о перспективах использования технологии говорят результаты: за две недели предварительного сбора денег (preICO) проект набрал 200 000$, было продано 4 тысячи токенов, этого хватило, чтобы закрыть preICO досрочно.

Руководитель проекта ODMCoin Александр Доронин:

"Уже в октябре компания планирует провести ICO. Привлеченные средства будут вложены в производство двух установок, способных перерабатывать 1620 тонн бурового шлама в месяц. После выхода на контракт, предположительно это произойдет в июле 2018 года, мы планируем выкупать обратно наши токены по 132$ за одну акцию".

В июне 2017 года стоимость токена ODMCoin для инвесторов была 66$. Средний доход по дивидендам 5,5% в месяц, дивиденды начисляются ежемесячно.

На форуме разработкой заинтересовались потенциальные инвесторы, а также ее оценили эксперты и блокчейн-аналитики. Интерес к тюменским новаторам проявили представители North Energy Ventures, VTB Capital I2BF, "Газпромнефть-Ямал" и других предприятий.

Интернет-омбудсмен РФ член экспертного совета "Агентства стратегических инициатив" и генерального совета "Деловой России", глава компании Radius Group Дмитрий Мариничев:

"ICO в нефтегазовой сфере – это реально. Все зависит от проекта и той команды, которая будет ее реализовывать".

Глава центра предпринимательства Тель-Авивского университета Елена Донец:

"С этим нужно выходить сразу на международный рынок, а не рассматривать только Россию. Тема блокчейна и ICO важна. Проект перспективный. Это интересно всем на международном рынке. Все, что связано с экологией, становится все более интересным".

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Напомним, в этом году Тюменский нефтегазовый форум посвящен теме экологии и инновационным технологиям. На протяжении двух дней компании-участники выставки, организованной в рамках форума из 80 городов России и стран зарубежья представляют свои наработки в ключе "Модернизации ТЭК: инновации и инвестиции".