Банк "Открытие" запустил кредитование кассовой техники для малого бизнеса

Банк "Открытие" стал первым банком, предложившим кредит на онлайн-кассы, соответствующие новому порядку №54-ФЗ, а также на дополнительное кассовое оборудование и услуги. Первой онлайн-кассой, которую можно взять в кредит, стало устройство компании "Эвотор". Покупка в кредит реализуется погашением задолженности с эквайрингового счета клиента в банке "Открытие".

Клиенты банка могут приобрести в кредит комплекты смарт-терминалов "Эвотор", POS-терминалы, пинпады, пакеты сервисного обслуживания от партнеров, услуги по получению квалифицированной электронной подписи и регистрации кассовой техники в ФНС и ОФД. Кредит на сумму от 15 тысяч до 500 тысяч рублей выдается на срок от четырех до шести месяцев. Для получения кредита у клиента должен быть открыт расчетный счет в банке, заключен договор на эквайринговое обслуживание и оформлена выписка, подтверждающая ежемесячный оборот средств в течение трех месяцев – от 20 тысяч рублей по эквайринговому обороту или от 100 тысяч рублей по обороту на расчетном счете.

"Банк "Открытие" всегда внимателен к потребностям клиентов и чутко реагирует на запросы рынка. Именно поэтому мы стали одним из первых банков, стартовавшим с программой сотрудничества с компанией "Эвотор". В рамках меняющегося законодательства и процесса организации ведения бизнеса мы хотим помочь клиенту найти оптимальное по цене и удобное технологичное решение по организации кассовых операций, — отмечает директор департамента организации продаж Блока малый бизнес/по малому бизнесу Александр Юдин. — Более того, мы рады предложить нашим клиентам осуществить приобретение смарт-терминала с минимальной нагрузкой на текущий бизнес".

"Важно способствовать развитию малого бизнеса, поэтому мы создали недорогое и удобное устройство с неограниченным функционалом для ведения бизнеса любой сферы, которое подойдет и тем, кто раньше был далек от автоматизации процессов и ведения учета. Запуск кредитования кассового оборудования в начале второго этапа реформы позволит многим предпринимателям безболезненно перейти на новый порядок и начать использовать "умную" онлайн-кассу для развития своего бизнеса. При этом подключение эквайринга способствует увеличению среднего чека и привлечет новый поток клиентов, что сделает торговую точку уверенной и конкурентоспособной, — прокомментировал генеральный директор и сооснователь "Эвотора" Андрей Романенко.