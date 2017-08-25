Запсибкомбанк развивает сотрудничество с администрацией города Сургута

Запсибкомбанк

Сургут является крупнейшим, динамично развивающимся городом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В 2017 году Администрация города и Запсибкомбанк приняли решение о расширении сотрудничества и 22 августа состоялось знаковое событие – было подписано Соглашение о сотрудничестве.

Стратегический документ подписали глава города Сургута Вадим Шувалов и президент ПАО "Запсибкомбанк" Дмитрий Горицкий.

"Подписание соглашения – это, с одной стороны, закрепление уже существующего взаимовыгодного сотрудничества между Администрацией города Сургута и банком, а с другой стороны - это построение планов на будущее", - отметил президент банка Дмитрий Горицкий.

На встрече Глава города подчеркнул, что еще до подписания Соглашения деловые взаимоотношения с банком уже были налажены. В 2016 году был заключен муниципальный контракт о привлечении кредита на 7 лет для обеспечения инвестиционных потребностей города. Также Вадим Николаевич выразил одобрение относительно политики ПАО "Запсибкомбанк" в Ханты-Мансийском автономном округе в отношениях как с частными клиентами, так и с малым бизнесом.

"Подписание Соглашения позволит взаимодействовать с Администрацией города Сургута в сфере развития социально-экономического потенциала города, в развитии малого и среднего предпринимательства, а также поспособствует улучшению инвестиционной привлекательности города Сургута", - прокомментировала директор ДО "Сургутский" Ирина Стельмах.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре филиальная сеть банка представлена 20 дополнительными офисами - четверть от общего количества всех офисов. 3 отделения из них находятся в городе Сургут. Количество клиентов - физических лиц, обсуживающихся в Запсибкомбанке на территории ХМАО-Югра - 127 152 человек, а количество корпоративных клиентов, имеющих расчетные счета – 5 518 предприятий.