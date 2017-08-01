Филиал Западно-Сибирский банка "Открытие" отметил 25-летие

Банк "Открытие"

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею финансовой организации, прошли во всех территориальных подразделениях.

Управляющий филиала Виталий Мосунов поздравил коллектив с праздником. "За четверть века наша организация прошла сложный путь становления и развития: из небольшого местного кредитно-финансового учреждения, разместившегося всего в нескольких комнатах, мы выросли в самый крупный и по численности, и по финансовым показателям филиал ведущего частного банка страны, финансового института федерального значения с инфраструктурой от Калининграда до Владивостока".

"Но самая главная ценность нашей организации это профессионализм сотрудников. Многие из них проработали в банке по 10 и более лет и обладают колоссальным опытом и ценным багажом знаний. Для современного финансового мира такая постоянность в работе – большая редкость. Благодаря вашему профессионализму банк заработал репутацию надежного партнера и активного участника жизни Югры", – отметил Виталий Мосунов.

За высокие результаты в работе и добросовестный многолетний труд были вручены почетные грамоты особо отличившимся сотрудникам филиала.

Банк "Открытие" является неотъемлемой частью финансовой системы Югры, Западной Сибири и Урала. За годы работы в экономику региона направлено свыше 100 млрд рублей. Банк участвует в социально-экономических проектах правительства Югры, связанных с жилищным строительством, кредитованием предприятий, в акционерном капитале, в которых участвует государство.

Без участия банка не обходится ни один знаковый проект в производственной, социальной, культурной и спортивной сферах. Ежегодно выделяется порядка 150 млн рублей на спонсорские и благотворительные цели.