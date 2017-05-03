Запсибкомбанк наградил победителей детского городского конкурса

Городской конкурс для детей дошкольного возраста "Принц и принцесса детства 2017" прошел в Белоярском районе 23 апреля.

На сцене Центра культуры и досуга "Камертон" выступили 12 юных талантов. Участники представляли будущие профессии, показывали сценки из любимых русских мультфильмов, пародии на популярных звезд эстрады, а в завершении представили зрителю великолепные парные танцы.

Дополнительный офис "Белоярский" ПАО "Запсибкомбанк" также поддержал мероприятие в качестве одного из спонсоров и вручил призы участникам конкурса.

Директор ДО "Белоярский" Маргарита Дуданова отметила:

"Проведение таких конкурсов служит развитию и укреплению семейных ценностей, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению социальной активности населения. В этом году мероприятие оставило незабываемые воспоминания как для участников конкурса, так и для зрителей. Дополнительный офис придерживается активной гражданской позиции и с удовольствием принимает участие в различных культурных проектах и фестивалях, которые проводятся в городе и районе, тем самым вносит непосредственный вклад в развитие творчества".