Слет оленеводов, рыбаков и охотников прошел при поддержке Ханты-Мансийского банка

Ханты-Мансийский банк

Ханты-Мансийский банк оказал поддержку в организации слета оленеводов, рыбаков и охотников в деревне Русскинская Сургутского района (ХМАО-Югра). Мероприятие проводится уже в 47-й раз.

Мероприятие, которое проходило уже в 47-й раз, давно приобрело статус окружного значения и стал особым событием в сфере развития этнотуризма. В этом году на празднике коренных малочисленных народов Севера побывали почти пять тысяч человек. Желающие поучаствовали в национальном многоборье – стрельбе из лука, метании топора, набрасывании тыньзяна на хорей, прыжках через нарты. На выставке-ярмарке были представлены традиционные украшения из бисера, сувениры из меха и рыбьей кожи. Главным зрелищем стали гонки на оленьих упряжках, победители которой получили призы от Ханты-Мансийского банка.

Слет – это не только экзотика, это сохранение и развитие традиционных видов спорта коренных малочисленных народов Севера, поддержка народных промыслов, укрепление дружбы между народами и знакомство с культурой и традициями ханты и манси. Особыми гостями праздника стали представители ООН – члены экспертного механизма коренных народов, которые прибыли в Югру на первое за всю историю существования организации выездное заседание.