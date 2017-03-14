Тюменцы узнают, как открыть развивающий центр для детей

Бесплатный семинар для начинающих и действующих предпринимателей, задумывающихся о расширении бизнеса, проведут специалисты центр поддержки предпринимательства Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" 23 марта.

В ходе мероприятия представители областого департамента образования и науки, Роспотребнадзора и МЧС расскажут участникам об основных законодательных аспектах и требованиях, предъявляемых к такой деятельности. Бизнес-консультант Антон Язовский подробно рассмотрит вопросы, связанные с написанием бизнес-плана и продвижением собственного дела. А действующие предприниматели: руководитель сети детских развивающих центров "Лукошко" Марина Пономарева, основатели детских центров речевой направленности "Ступеньки" Марина Бакулина и Максим Воробьев поделятся своим практическим опытом.

Семинар пройдет в областном Инвестиционном агентстве (Профсоюзная, 28), начало - в 10:00. Более подробная информация и обязательная регистрация по телефону 8 (3452) 49-07-17 или по электронной почте frolova@iato.ru.