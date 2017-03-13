Запсибкомбанк показал клиентам самые красивые купюры

Запсибкомбанк

Участники "Клуба аналитиков" Ново-Уренгойского филиала Запсибкомбанка в канун празднования 23 февраля охотно рассказывали клиентам банка о пяти самых красивых, по их мнению, купюрах мира.

Любопытные факты и дизайн банкнот из разных уголков света объединили сотрудников банка и клиентов и они отправились в виртуальное путешествие: "побывали" на Фарерских островах в Атлантическом океане, на Мальдивах, на территории Французской Полинезии, на островах в Тихом океане, в Гонконге и Швейцарии, в Швеции и в Восточной Африке. Не остались без внимания Бермудские и Багамские острова, Казахстан и Гвинея. А самое ценное в этом путешествии, это то, что везде можно делать расчеты картами Visa и Mastercard Запсибкомбанка, даже рублёвыми, так как учёт ведется в рублях и конвертируется в валюту любой страны мира.

Российский рубль, по мнению участников "Клуба аналитиков", тоже заслуживает особого внимания. Клиенты охотно рассматривали сторублёвые купюры, выпуск которых посвящен Крыму. Те, кто этим летом собирается посетить Черноморскую жемчужину России – Севастополь, и получили подробную консультацию по открытию карты Российской платежной системы "МИР" в Запсибкомбанке.

"От клиентов-путешественников мы получили в наш адрес огромное количество благодарностей. В завершение встречи мы предлагали определить лучшую, с точки зрения дизайна, купюру мира. Для нас очень ценно мнение наших клиентов, особенно о том, что самые красивые купюры – те, которые уже размещены на вкладах Запсибкомбанка. Спасибо всем нашим клиентам за такое доверие!" - комментирует директор филиала Жанна Маевская.