Тюменцы будут производить научно-познавательное оборудование

Тюменский предприниматель Дмитрий Кияткин планирует наладить производство научно-познавательного оборудования для школ, музеев и лабораторий.

Инвестиции в будущее предприятие, которое откроется при поддержке бизнес-инкубатора технопарка, оцениваются в 1,7 миллиона рублей. Здесь будут производить плазменные шары, катушки Тесла, аэродинамические трубы, турбулентные глобусы, электрофорные машины, FPV-очки для управления беспилотниками и другие интерактивные модули.

"Если в школах и детских садах будет больше такого оборудования, возможно, больше детей заинтересуются физикой, техникой, робототехникой, поступят на инженерные специальности", - отметил Дмитрий Кияткин.

Приобретать экспонаты и учебные наборы он советует не только школам, но и родителям. К примеру, интерактивный глобус может стать украшением детской комнаты и пробудить у малышей интерес к науке с самого раннего детства, пишет "Тюмeнская линия".