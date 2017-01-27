Число желающих накопить на пенсию самостоятельно снизилось вдвое

Об этом сообщила ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок (вдова известного федерального министра), чьи слова цитируют "Известия". Университет провел опрос граждан на тему того, какой размер пенсии те считают приемлемым для себя. Большинство (36,5%) согласно на 20-30 тысяч рублей.

Приложение к разделу XI конвенции Международной организации труда № 102 предусматривает, что размер стандартной пенсии по старости не должен быть меньше 40% от заработка. Согласно последнему отчету Тюменьстата, среднемесячная зарплата в нашем регионе составляла в прошлом году 37 486 рублей. Если переводить международные нормы в местные условия, то справедливым размером пенсии будет 14 995 рублей. Факт, что ожидания россиян в отношении размера пенсии значительно выше, Починок объясняет наличием в обществе информации о том, что в некоторых странах пенсионеры могут получать до 80% от утраченного заработка. Правда, в тех государствах большую часть дохода на заслуженном отдыхе люди получают за счет добровольных накоплений.

К сожалению, из-за постоянных реформ интерес у соотечественников к пенсионным накоплениям снижается. Так, государственная программа софинансирования будущих пенсий привлекла только 91,8 миллиарда рублей: это всего лишь 1,8% от общего числа денег на руках у населения.