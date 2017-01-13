Делегация тюменских бизнесменов посетит Казань

Торгово-промышленная палата Тюменской области приглашает предпринимателей стать участниками бизнес-миссии и посетить Казань с 13 по 17 февраля 2017 года, сообщает "Вслyх.рy".

Как рассказала директор центра ВЭД ТПП ТО Ольга Воллерт, в рамках поездки планируется участие в деловой бирже контактов с представителями казанских компаний. Кроме того, предусмотрена организация целевых деловых встреч и посещение предприятий по запросам членов делегации. К участию в мероприятиях деловой программы будут приглашены потенциальные казанские партнеры, подобранные в соответствии с профилем деятельности участников делегации Тюменской области.

От потенциальных участников до 16 января ждут заполненную заявку и предложения по предприятиям, с которыми бы они хотели провести переговоры. Бланк заявки можно скачать на сайте ТПП ТО. Стоимость участия сообщается по запросу.

Всю необходимую информацию о предстоящем мероприятии можно получить по телефону: +7 (3452) 689 359, или по e-mail: wollert@tpp-to.ru.