Тюменцев приглашают на джазовый вечер

Фото: пресс-служба ТМПО

В эту субботу, 19 июня, в музее "Дом Машарова" состоится концерт "Две гитары в джазе". Выступит дуэт гитаристов-виртуозов Антона Дерябина и Сергея Яковенко. Вход свободный по предварительной записи.

Вышедший из африканских ритмов, джаз уже давно занял прочное место в сфере высокого искусства. Джазовая музыка балансирует между популярной и академической, и именно поэтому ее можно услышать как на сцене филармонии, так и в ресторане. Или в музее.

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. Начало концерта в 17:00. Записаться на мероприятие можно по ссылке. Возрастная категория 6+.