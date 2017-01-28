Тюменцы могут сыграть в старинную интеллектуальную игру

Занятия по старинной интеллектуальной игре Го, в которую вовлечены более 50 миллионов человек по всему миру, проходят в Тюмени на базе гимназии №1 по субботам с 14 до 18 часов пишет, "Вcлух.рy".

По словам главы клуба Дмитрия Сидоренко, Го очень притягательная игра. "Она разноплановая: можно относится к ней как к развлечению, спорту и искусству. Кому-то интересно отвлечься от повседневности, кто-то нацелен на победу в многочисленных турнирах, кому-то важна красота игры, рисунок камней и оригинальность решений. Лично для меня Го - пропуск в мир интеллектуальных и гармоничных людей, время с которыми пролетает мгновенно", - отмечает руководитель клуба.

Занятия, как правило, начинаются с дружеских учебных партий. Ребята реша.т задачи, учат последовательность ходов, разбирают партии профессионалов, изучают стратегии, много времени уделяют обучению новичков и игре друг с другом.

Первый чемпионат по игре в ГО в Тюмени прошел в 1987 году на базе шахматного клуба по ул. М. Горького. Однако, тюменский клуб не пережил 90-х годов и постепенно угас. Новая история тюменского Го началась в середине 2008 года, когда группа энтузиастов с математического факультета ТюмГУ создала кружок на базе своего института.