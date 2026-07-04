В Тюменской области введён режим ракетной опасности

На территории Тюменской области введён режим ракетной опасности. Это предупредительная мера, сообщил губернатор Александр Моор.
Рекомендуется укрыться в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т. д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза ракетной опасности".
Запрещено снимать и распространять видеозаписи и фотографии ракеты, в том числе её обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам ракеты опасно для жизни.
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