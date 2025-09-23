В Тюменской области 1 октября для проверки системы оповещения включат сирены

В Тюменской области проверят работу системы оповещения граждан - жителей просят соблюдать спокойствие.
1 октября с 10.40 до 10:45 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области.
Услышав сигнал "Внимание всем!" (звуки сирен и громкоговорящих устройств) необходимо включить радио или тв, прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.
