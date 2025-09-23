В Тюменской области 1 октября для проверки системы оповещения включат сирены

13:51 23 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области проверят работу системы оповещения граждан - жителей просят соблюдать спокойствие. 

1 октября с 10.40 до 10:45 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области.

Услышав сигнал "Внимание всем!" (звуки сирен и громкоговорящих устройств) необходимо включить  радио или тв, прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025