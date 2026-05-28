Обвиняемого в убийстве матери и брата, кражах и мошенничестве тюменца признали невменяемым

В Тюменской области в суд для применения принудительных мер медицинского характера направлено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Уватского округа, 3 апреля 2025 года убившего 50-летнюю мать 23-летнего брата.

По версии следствия, обвиняемый зарезал мать и брата, ее тело спрятал на территории дома, через ее телефон снял с ее счета 146 тысяч рублей и в течение месяца писал родственникам от ее имени, сообщив, что она переехала в Пермь. 14 апреля в Екатеринбурге он оформил договор потребительского займа на сумму 7 тысяч рублей, используя для этого персональные данные и банковскую карту своей матери. 20 апреля от ее же имени попросил у ее знакомых денег взаймы. Полученные в общей сложности 109 тысяч рублей были им потрачены на личные нужды.

Спустя время родственники забеспокоились, обратились в полицию и трупы были найдены. Подозреваемого задержали в Пермском крае. По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы он признан невменяемым.

Молодому человеку инкриминируют убийство двух лиц, кражи и мошенничества, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное Дело направлено в суд для применения к фигуранту принудительных мер медицинского характера, сообщили в СУ СК по ТО.