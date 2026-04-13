Директора турфирмы в Тюмени обвиняют в обмане 50 клиентов на 16 млн рублей

Гендиректор одной из туристических компаний города Тюмени с июня 2025 по январь 2026 года получила от 50 клиентов около 16 млн рублей, но потратила эти деньги на не организацию их отдыха, а на себя, по фактам возбуждено дело о мошенничестве, расследование продолжается, сообщили в облполиции.

"По версии следствия, женщина действовала умышленно, заранее зная о невозможности исполнения обязательств. Несмотря на это, она заключала договоры на организацию туров - от пляжного до экскурсионного туризма. После получения оплаты злоумышленница переставала выходить на связь, путёвки и билеты клиентам предоставлены не были, деньги она не возвращала. Фигурантка активно скрывалась от пострадавших лиц, уклонялась от контактов", - отмечается в сообщении.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. По решению суда она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.