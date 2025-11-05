Автобус с 15 детьми под Тюменью пробил ограждение и слетел с трассы в поле

09:00 05 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Автобус "Мерседес" съехал с дороги и ударился в металлическое ограждение на 23-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Тюменью. Предварительно, 71-летнему водителю стало плохо за рулем, сообщает ГАИ ТО.

Из 15 детей 10-15 лет и  двух сопровождающих  в ДТП пострадала только 15-летняя пассажирка  - она получила ушиб, ей оказана помощь на месте ДТП. После аварии всех детей забрали родители.

Сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры проверяют соблюдение правил организованной перевозки детей автобусами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: дети , ДТП
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025