Автобус с 15 детьми под Тюменью пробил ограждение и слетел с трассы в поле

Автобус "Мерседес" съехал с дороги и ударился в металлическое ограждение на 23-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Тюменью. Предварительно, 71-летнему водителю стало плохо за рулем, сообщает ГАИ ТО.

Из 15 детей 10-15 лет и двух сопровождающих в ДТП пострадала только 15-летняя пассажирка - она получила ушиб, ей оказана помощь на месте ДТП. После аварии всех детей забрали родители.

Сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры проверяют соблюдение правил организованной перевозки детей автобусами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.