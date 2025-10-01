Семья из Башкирии погибла на трассе Тюмень-Омск из-за столкновения легкового автомобиля с фурой

Фото ГАИ ТО

Большегруз "Скания" и автомобиль "Шевроле Круз" столкнулись на 318-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском округе Тюменской области, в аварии погибла семья из Башкирии, сообщили в ГАИ ТО.

Автомобиль "Шевроле Круз" выехал на встречку полосу. По предварительным данным, 64-летний водитель уснул за рулём. Он сам, его 63-летняя жена и 35-летняя дочь скончались на месте ДТП.

последствия аварии устраняются, на дороге организовали реверс по одной полосе в двух направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движением.

Обстоятельства ДТП выясняются.