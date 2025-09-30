На дорогах Тюменской области погибли 116 человек

За восемь месяцев этого года в регионе в дорожных авариях погибли 116 человек – на 3% больше, чем в прошлом году, основные причины - несоблюдение водителями и пешеходами правил дорожного движения, сообщил губернатор Александр Моор по итогам заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Из свежих примеров Моор рассказал про сбитую 29 сентября на зебре десятилетнюю девочку и семилетнего мальчика, который сегодня не спешился с велосипеда на "зебре" и попал под машину. Оба, к счастью, отделались травмами.

"Работа требует координации всех – и региональных органов власти, и федеральных структур. Ранее мы уже приняли ряд решений, сейчас важно оценить их реализацию и выработать новые подходы, чтобы снизить аварийность и сохранить жизни людей", - считает Моор.