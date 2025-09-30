Дело о массовой драке подростков в Тюмени взял на контроль глава СК

16:52 30 сентября 2025
Скриншот @tmn_incident

Дело о хулиганстве завели следователи Тюмени после вчерашних публикаций о том, что на Мысу в ночь на воскресенье подростки устроили массовую драку, глава СК России Александр Бастрыкин у местных подчиненных затребовал доклад о расследовании и установленных обстоятельствах происшествия.

"В средствах массовой информации сообщается, что в Тюмени произошла массовая драка. Отмечается, что в конфликте могли принимать участие подростки. Следственными органами СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сообщает информцентр СКР.

Теги: драка , подростки , СКР
