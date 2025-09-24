Водитель-бесправник в Ишиме врезался в газораспределительную станцию

12:09 24 сентября 2025
Фото ГАИ ТО

В Ишиме автомобиль "Форд Фокус" въехал в газораспределительную станцию на улице Строительной, за рулем сидел 27-летний водитель, не имеющий права управления транспортом, ранее он неоднократно задерживался за пьяное вождение, сообщает ГАИ ТО.

В ДТП погибла 17-летняя пассажирка "Форда". Водитель и 31-летний пассажир автомобиля получили тяжелые травмы, они доставлены в больницу. Был ли водитель трезв,  станет известно после анализа проб.

