Рейс Москва-Тюмень отменен из-за атаки беспилотников. Обратного рейса тоже не будет

Вечером в понедельник Москву атаковали несколько беспилотных летательных аппаратов, которые были успешно уничтожены силами ПВО Министерства обороны. В связи с этой угрозой в столичных аэропортах был активирован план "Ковер", предусматривающий временную приостановку приема и отправки всех рейсов.

По этой причине "Аэрофлот" отменил рейс SU 1502 по маршруту Москва-Тюмень, который должен был прибыть в аэропорт Рощино в 04:25 по тюменскому времени. Также аннулирован и обратный рейс SU 1503, вылет которого из Тюмени был запланирован на 05:25.

При этом, за исключением указанных отмен, ситуация в аэропортах Москвы оказала незначительное влияние на других тюменских пассажиров. Например, рейсы из Внуково ожидаются лишь с небольшим опозданием, а их обратные вылеты состоятся согласно расписанию.