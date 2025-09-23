Тюменская пенсионерка из-за мошенников потеряла 10 млн рублей

18:00 22 сентября 2025
За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 59 жителей региона, вместе они потеряли более 35 млн рублей, 10 млн из них - пенсионерка из Тюмени.

Пожилую женщину по телефону убедили, под у нее пытаются похитить деньги для спонсирования ВСУ убедил и она передала свои сбережения неустановленным лицам. В деле разбирается следствие, прокуратура Восточного административного округа г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела.

Теги: мошенники , прокуратура
