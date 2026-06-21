Специалисты рассказали, какие элементы интерьера могут представлять угрозу при пожаре

15:36 21 июня 2026
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Популярные натяжные потолки и биокамины с открытым пламенем, которые нельзя оставлять без присмотра, могут быть опасными.

По словам эксперта Романа Кузьмина, особую коварность проявляют натяжные потолки: в отличие от пленочных (ПВХ), которые чаще плавятся, тканевые варианты горят очень активно. Но даже негорючая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, - сообщает АиФ-Тюмень.
"Особую опасность натяжные потолки представляют в коридорах: плавящийся пластик может быстро перекрыть пути эвакуации", — пояснил специалист.

Теги: безопасность , дом
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