"Золотая АрхИдея" объединит в Тюмени архитекторов из нескольких стран

С 18 по 26 апреля Тюменский индустриальный университет в 25-й раз примет Международный молодежный архитектурно-художественный фестиваль "Золотая АрхИдея" - один из самых значимых профессиональных форумов для молодых архитекторов и дизайнеров в России, сообщили в пресс-службе вуза.

География участников в юбилейный год впечатляет: в Тюмень приедут студенты, молодые специалисты и авторы из 42 городов и нескольких стран – Австралии, Армении, Белоруссии, Замбии, Казахстана, Китая, Киргизии, Молдовы.

На суд жюри будет представлено 807 работ студентов из 40 вузов и еще 778 творческих работ от детей. В рамках фестиваля пройдут две международные конференции, где заслушают более ста докладов. Участники поделятся исследованиями и обсудят новые подходы в архитектуре и дизайне. В насыщенной внеконкурсной программе - архитектурные встречи, экскурсии по Тюмени и Тобольску, посещение Музея истории архитектуры и строительства Тюменского края. Отдельным событием станет защита выпускных проектов учеников 11-х архитектурно-художественных классов и школы дизайна.

Организатором фестиваля выступает Институт архитектуры и дизайна ТИУ. Для творческой молодежи это не только возможность представить свои проекты экспертам, но и уникальная площадка для обмена опытом и развития профессионального потенциала.