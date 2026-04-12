Тюменские специалисты инфекционной больницы и поликлиник успешно сотрудничают

С 2025 года в Тюмени работают специализированные медицинские группы, которые обеспечивают эффективное взаимодействие между поликлиниками Тюмени и инфекционной больницей. Это позволяет своевременно выявлять и направлять к узким специалистам пациентов с инфекционными заболеваниями.

Группы включают в себя фельдшеров и врачей неотложной помощи, а также сотрудников ОИКБ — заведующих приёмным отделением и дежурных врачей. Это позволяет обеспечить круглосуточную работу и оперативно реагировать на обращения. Группы формируются на добровольной основе. Кроме маршрутизации пациентов, они еще и консультируют по вопросам, связанным с инфекционными заболеваниями.

Автор и реализатор идеи - Семён Ломоносов, заведующий приемным отделением Областной инфекционной клинической больницы (ОИКБ).

Один из примеров успешного взаимодействия — случай со школьником, который поступил из городской поликлиники № 17. Фельдшер, осматривавший мальчика вечером, сообщил о симптомах: высокая температура, головная боль, рвота и элементы сыпи на ногах и туловище. По описанию была заподозрена менингококковая инфекция — заболевание, при котором счет жизни идет на минуты.

Благодаря оперативным действиям и взаимодействию с Тюменской станцией скорой медицинской помощи пациент был экстренно доставлен в подготовленную палату реанимации. Это позволило избежать значительных потерь для здоровья ребёнка. На следующий день диагноз был подтвержден лабораторно, - сообщает Валерия Глухих, пресс-секретарь ОИКБ (г. Тюмень).

"Создание инфекционно-поликлинических групп позволило снизить количество обращений непрофильных пациентов на 30%. Это разгрузило работу врачей-дежурных и дало возможность пациентам избежать лишнего контакта с инфекционными больными", - поделился доктор Ломоносов.