Парковки станут платными еще на шести улицах в центре Тюмени

Со 2 июня количество машино-мест на муниципальных парковках в Тюмени увеличится до 5929. Платными станут парковки на улицах Грибоедова, Кузнецова, Смоленской, Вокзальной, Комсомольской, Осипенко, 50 лет Октября, Даудельной, Профсоюзной и Максима Горького. Стоимость парковки тоже изменится и будет варьироваться от 20 до 95 рублей за час в зависимости от расположения и загруженности участка, сообщили в администрации города.

Как узнать, что пространство платное?

Есть несколько ориентиров: дорожный знак "Парковка" и табличка "Платные услуги"; информационные щиты на прилегающих участках улиц; паркоматы.

Варианты оплаты

Оплатить можно с помощью мобильного приложения "Тюменские парковки". Оно внесено в "белый список". Это значит, что сервисом можно воспользоваться, несмотря на действующие ограничения доступа в Интернет, а также подключившись к точкам Wi-Fi Tyumen-FREE на 72 "умных" остановочных пунктах.

Также можно воспользоваться функцией "постоплата" на сайте (до 23:59) и, конечно, паркоматами (ознакомиться с их расположением возможно на сайте).

Какие проблемы решит платное парковочное пространство?

В администрации города считают, что увеличение платных парковок снизит хаотичную парковку, повысит оборачиваемость машино-мест, позволит оптимизировать использование городского пространства и сделает доступнее и удобнее для автовладельцев процесс поиска свободного места.