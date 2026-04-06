Тюменская область готовится отметить юбилей Дня геолога

Праздник, учрежденный в 1966 году в честь открытия первых месторождений Западной Сибири, отмечает 60 лет. В этом году оно приходится на 5 апреля.

Заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов подчеркнул масштаб свершений: "В этом году мы в шестидесятый раз отмечаем День геолога. Праздник появился в 1966 году как знак признательности людям, открывшим первые месторождения нефти и газа в Западной Сибири: Шаим, Мегион, Усть Балык, Новый Порт, Самотлор. А сколько их еще будет в следующие годы! Экспедициями Главтюменьгеологии было открыто более 500 месторождений нефти, газа и газоконденсата, что на долгие годы обеспечило экономическую стабильность нашего региона и энергетическую безопасность всей страны. Годы все дальше отодвигают события тех героических лет. Сотни геологов внесли свой вклад в становление крупнейшей нефтегазоносной провинции".

Каждая из 15 городских локаций в Тюмени: сквер Ровнина, площадь Губкина, улицы в честь Фармана Салманова, Юрия Эрвье и других первооткрывателей – это памятник подвигу людей, превративших Тюменскую область в нефтегазовый центр страны.

Сквер Льва Ровнина открыли в Восточном округе Тюмени 2 ноября 2018 года, в день 90 летия выдающегося геолога. На площади 1,8 га разместились детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и сухой фонтан. Центральное место занимает бюст Ровнина – одного из организаторов геологоразведочных работ в Западной Сибири. При его участии открыли 150 месторождений, включая знаковое Березовское 1953 года.

Площадь имени Ивана Губкина напоминает о человеке, заложившем основы отечественной нефтяной геологии. Он создал научную школу и написал труд "Учение о нефти", где обосновал теорию происхождения нефтяных залежей, которой до сих пор пользуются.

Улица имени Фармана Салманова увековечивает память одного из главных организаторов геологоразведки в Западной Сибири. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, доктор геолого минералогических наук. Под его руководством открыли Мамонтовское, Мегионское, Правдинское и Усть Балыкское месторождения, а объемы бурения достигли рекордных 2 млн метров в год. Его именем названо Салмановское месторождение на Гыданском полуострове.

Улица имени Юрия Эрвье посвящена первому руководителю Тюменского геологического управления, Герою Социалистического Труда и лауреату Ленинской премии. Юрий-Рауль Георгиевич участвовал в Великой Отечественной войне. Под его непосредственным руководством открыли свыше 250 нефтяных и газовых месторождений, из них 112 оказались крупными, крупнейшими и уникальными. Эрвье стоял у истоков создания Западно Сибирского нефтегазового комплекса и сыграл ключевую роль в развитии отрасли региона.

Улица имени Василия Подшибякина хранит память о выдающемся геологе СССР, лауреате Ленинской премии и Герое Социалистического Труда. Подшибякин внес огромный вклад в создание нефтегазового комплекса Западной Сибири: под его руководством и при его участии разведали 36 месторождений газа, включая Бованенковское, Уренгойское и Ямбургское. Он был награжден дипломом "Первооткрыватель месторождения" за Заполярное.

Улица имени Вадима Бованенко названа в честь инженера геофизика, одного из первых организаторов комплексного изучения недр Ямало Ненецкого автономного округа. Вадим Бованенко участвовал в открытии Губкинского и Заполярного месторождений, подготовил к разведке Уренгойское — крупнейшее в мире газовое месторождение. Он является автором изобретения сухопутного сейсморазведочного бона. Его именем также названо Бованенковское месторождение на полуострове Ямал.

Улица имени Николая Ростовцева находится в жилом районе "Тюменский". Он доктор геолого минералогических наук, профессор, лауреат Ленинской премии. Его выводы легли в основу выбора направлений поисково разведочных работ на нефть и газ в Западной Сибири. Автор более 130 работ, он спрогнозировал запасы природного газа и составил первую программу развития газодобывающей промышленности региона. Его именем названо Ростовцевское месторождение – одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений Ямала.

Улица имени Александра Быстрицкого увековечила память лауреата Ленинской премии, который участвовал в Великой Отечественной войне. Быстрицкий заложил скважину в районе села Березово, давшую первый в Западной Сибири газ. Он участвовал в открытии Березовского, Деминского, Похромского и других месторождений. Активно способствовал открытию Вахского, Мегионского, Салымского и Шаимского нефтяных месторождений.

Улица имени Ивана Нестерова расположена в Калининском округе Тюмени. Это доктор геолого минералогических наук, член корреспондент АН СССР, лауреат Ленинской и правительственной премий. Вместе с Николаем Ростовцевым он подготовил комплект геологических карт, послуживших основой для планов разведки в Западной Сибири. Участвовал в открытии большинства нефтяных и газовых месторождений региона. Автор 12 изобретений и более 450 научных трудов.

Улица имени Николая Глебова была переименована в 2019 году и проходит в жилом районе Комарово. Глебов – Герой Социалистического Труда, буровой мастер, один из первооткрывателей Губкинского, Комсомольского и Южно Уренгойского месторождений. Его бригада одной из первых освоила станки с газотурбинным и электрическим приводами, достигая рекордных скоростей бурения – 2 тыс. 920 м на станок в месяц.

Улица имени Семена Урусова находится в Калининском округе и тянется параллельно берегу Цимлянского озера. Семен Урусов участвовал в Великой Отечественной войне, был бурильщиком и Героем Социалистического Труда. Бригада под его руководством пробурила скважину Р 6 на Шаимской площади, которая стала первым промышленным источником нефти в Западной Сибири. Он участвовал в открытии множества месторождений, включая Мортымьинское, Тетеревское и Федоровское.

Улица имени Владимира Абазарова увековечивает память лауреата Ленинской премии, награжденного орденом Ленина и знаком "Первооткрыватель месторождения" Самотлорское. Он участвовал в разведке более 40 объектов, включая Самотлорское, и был первым председателем совета общественной организации "Тюменский областной союз создателей Тюменского нефтегазового комплекса". Его именем названо Абазаровское месторождение.

Улица имени Бориса Прудаева посвящена полному кавалеру ордена Трудовой Славы, участвовавшему в разведке Медвежьего и Ямсовейского месторождений. Борис Прудаев внес значительный вклад в освоение газовых ресурсов Ямала.

Улица имени Леонида Цибулина увековечивает память специалиста, внедрявшего методы речной сейсморазведки. Под его руководством были открыты Заполярное, Уренгойское и Самотлорское месторождения. Леонид Цибулин сыграл важную роль в совершенствовании технологий геологоразведки Западной Сибири.

Особое место в городской среде занимает проезд Геологоразведчиков. На его пересечении с ул. Мельникайте установлен памятный знак первой опорной скважине Тюменской области. А 12 ноября от улицы Тульской до дома № 42 по проезду Геологоразведчиков торжественно открыли аллею Первых – новое общественное пространство. Аллея стала музеем под открытым небом: на информационных стендах размещены архивные фото, а с помощью QR кодов посетители могут получить доступ к книгам о геологии и другим материалам. Пространство украшают арт объекты и скульптура "Геологоразведчикам" – достойный символ памяти о тех, кто стоял у истоков нефтегазового прорыва региона.

Завершая это путешествие по "улицам памяти", нельзя не вспомнить заключительную мысль из интервью Анатолия Брехунцова: "Безусловно, эти люди, генералы и рядовые великого подвига, заслуживают того, чтобы их имена были увековечены в названиях улиц, месторождений и даже городов. Это и дань памяти первопроходцам, и воспитание в молодежи уважения к тем, кто стоял у истоков, к истории своей Родины".

Тюмень помнит своих героев и через названия улиц, и через новые общественные пространства. Их имена – не просто топонимика, а живая связь времен, напоминание о том, как упорство и талант геологов, в том числе фронтовиков, превратили регион в нефтегазовый центр России, - сообщает Тюменская линия.

Информационную поддержку при подготовке материала оказали в многопрофильном научном предприятии "Геодата".