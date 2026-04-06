Расписание приема документов в вузы Тюмени стало известным

Тюменские вузы опубликовали графики приема документов от абитуриентов в 2026 году.
Все приемные комиссии откроются 20 июня. До 25 июля подать документы смогут поступающие только по результатам ЕГЭ.
Если на специальности предусмотрены внутренние испытания в вузах, то срок приема заканчивается раньше:
10 июля - в Тюменском государственном институте культуры;
14 июля – в Тюменском государственном медицинском университете;
15 июля – в головном филиале Тюменского государственного университета (другие филиалы будут принимать документы до 20 июля);
18 июля – в Тюменском индустриальном университете.
Во всех вузах дополнительные экзамены продлятся до 25 июля.
Конкурсные списки будут опубликованы 27 июля. Далее по графику пройдет приоритетный и основной этап зачисления – по единому графику.
Подать документы можно лично в приемную комиссию, через госуслуги и по Почте России.
Сейчас продолжается досрочный период ЕГЭ, основной стартует 1 июня, - сообщает Вслух.ру.
